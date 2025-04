Bergamonews.it - Svolta sostenibile, Intesa Sanpaolo premia 4 aziende bergamasche

quattrodi Bergamo e provincia che si sono distinte per avere adottato criteri ESG, nell’ambito del progetto “Crescibusiness Progettiamoin Tour”, il programma di valorizzazione dedicato alleartigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione.La riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti e la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio sono i tratti distintivi delle quattro– tra le 120 selezionate in tutta Italia – che una delegazione della Banca, guidata dal Direttore Regionale Lombardia Nord, Daniele Pastore, ha incontrato, conferendo loro una targa di merito.Lete• Belloli Deborah (Bergamo) negozio di abbigliamento femminile, specializzato in capi prodotti da piccoli artigiani, certificati per l’uso di tessuti ecosostenibili e materiali riciclati; leggi anche L'azienda Deborah e Alessandra de “Lo scrigno”: capi prodotti da piccoli artigiani con tessuti sostenibili • Bosio Tappezzieri di Rota Giovanni (Barzana) laboratorio specializzato in tappezzeria, confezionamento e installazione di tendaggi, stoffe e divani, utilizza materiali ecosostenibili e attua pratiche di riciclo nel suo processo produttivo.