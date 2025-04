Lanazione.it - Sviluppi nell’adesione di Sansepolcro ai Cammini di Santiago, le prossime iniziative che coinvolgono il Gruppo Campanari

Arezzo, 1 aprile 2025 –, il Presidente del Consiglio Antonelli stringe importanti rapporti con la Regione spagnola della Galizia nel nome deididiaidicheil locale. Il presidente del consiglio comunale Antonello Antonelli ha concretizzato di recente importanti rapporti con la Galizia, regione della Spagna, dopo che nel luglio dello scorso anno il Comune è entrato a far parte della Federazione Europea deidi. “A nome della nostra municipalità e in raccordo con il sindaco Innocenti e l’assessore alla cultura Mercati” spiega Antonelli “mi sono impegnato per portare ala mostra fotografica suiCulturali in Europa già esposta a Roma.