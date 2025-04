Panorama.it - Svezia, aiuti militari a Kiev e iniziative di sviluppo congiunto

Il governo di Stoccolma ha annunciato l’invio adi ulterioriper 16 miliardi di corone, ovvero quasi 1,6 miliardi di dollari, in risposta alla richiesta del governo di Zelensky di migliorare la propria capacità di difesa aerea, artiglieria, comunicazioni satellitari e dominio marittimo. Si tratta del più grande pacchetto diapprovato dallache porta il valore di quest’anno a 29,5 miliardi di corone, oltre agli 80 miliardi di corone già inviati nel 2022.Il ministro della Difesa Pål Jonson, in una conferenza stampa tenutasi lunedì a Stoccolma, ha dichiarato: “Stiamo intensificando il sostegno e lo stiamo aumentando in forza e portata, e ci sono forti ragioni per farlo alla luce della situazione molto grave in Ucraina, la Russia sta attaccando continuamente e dobbiamo sostenere l’Ucraina per consentirle di allentare la pressione e contrattaccare.