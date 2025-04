Ilfattoquotidiano.it - Susanna Tamaro: “L’Asperger? Se l’avessero detto a mia madre sono sicura che non sarei nata. Non possiamo prendere il treno, è come se arrivassimo da un altro pianeta”

“La prima cosa da dire è che l’autismo è un problema neurologico e non psicologico”. Lo mette subito in chiaro, scrittrice sensibile e voce fuori dal coro, che in occasione della GiorMondiale dell’Autismo (2 aprile) sceglie di parlare apertamente della sua condizione, la sindrome di Asperger (o autismo ad alto funzionamento), per fare chiarezza su una realtà complessa, spesso fraintesa e ancora avvolta da pregiudizi. Nel suo libro “Il tuo sguardo illumina il mondo“,descrive la sua mente“una scatola in cui i mattoncini del Legoin perenne e disordinato movimento: non si riesce a fare una casetta ma si può solo cercare di metterli ossessivamente in ordine”. Un disordine interiore che si traduce in un’esasperazione sensoriale: “I rumorii nostri principali nemici”, spiega in un articolo a sua firma pubblicato sul Corriere, “e così tutto quello che riguarda il contatto fisico perché la sensibilità della pelle è direttamente collegata al cervello”.