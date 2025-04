Susan Sarandon a Milano col volto nella plastica per Fabrizio Ferri

Leggi su Ildenaro.it

, 1 apr. (askanews) – Grandi star del cinema esalano l’ultimo respiro soffocate dalla, nel silenzio assoluto. Fra loro, arrivata aper l’inaugurazione dell’installazione sull’effetto delle plastiche e microplastiche negli oceani del fotografo, in scena al Museo di storia naturale didal 2 al 27 aprile. La mostra si visita in un silenzio assordante grazie alle cuffie insonorizzate, idea di Marina Abramovic, fra i volti nelle fotografie deformati da sacchetti, palline, tutte plastiche raccolte su litorali in Italia e negli USA. Ma non è una denuncia, ha spiegatoad askanews: sarebbe tirarsi fuori dal problema: “Con ‘Breathtaking’ non hai via d’uscita, entri in questa installazione che ti deve entrare dentro e non uscire più – ha detto – perché dentro di te c’è in parte la responsabilità dei problemi che causiamo oggi al mondo, non basta la conoscenza ci vuole la consapevolezza della propria responsabilità”.