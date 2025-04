Ilrestodelcarlino.it - Summer Jamboree, ecco la locandina

Il "" di Senigallia compie il suo quarto di secolo di vita, e per l’occasione si regala unain cui il numero 25 campeggia in primo piano, racchiudendo tutte le immagini di quelle più belle realizzate negli ultimi anni. Un vero e proprio tour della città: da Piazza Garibaldi alla Rotonda a Mare, passando per i Portici Ercolani, piazza Roma, la Rocca Roveresca fino a Porta Lambertina. Protagonista quest’anno è una famiglia giovane e sorridente nella sua Chevrolet decappottabile che arriva sulla spiaggia di velluto sullo sfondo della Rotonda e del Monte Conero, simboli della riviera adriatica e delle Marche. E’ stata scelta una famiglia proprio per voler affermare e confermare la caratteristica fondamentale del, quella di essere un festival inclusivo e coinvolgente che rende la musica protagonista indiscussa, al centro di un dialogo intergenerazionale e creativo.