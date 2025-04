Laspunta.it - Sulle tracce del tempo: il sentiero del Lago di Nemi

Leggi su Laspunta.it

IlCAI 515 permette di vedere importanti siti archeologici e, soprattutto, di godere lo spettacolo affascinante delle coste deldi. Il terreno circostante del bacino lacustre è intensamente coltivato, in quanto il particolare microclima della valle ha sempre favorito le colture di fiori, frutta e ortaggi e, lungo le sue rive, si possono osservare estesi canneti formati dalle cannucce di palude, e parecchi esemplari di pioppi e di salici.Caratteristica di queste rive è la presenza, come per ilAlbano, dell’ontano nero. Questo tipo di pianta, utilizzata per il consolidamento di pendici franose, viene utilizzata in edilizia per costruzioni in terreni sommersi, mentre la sua corteccia viene utilizzata in medicina per far diminuire la temperatura corporea e come succedaneo del chinino.