Forlitoday.it - Sulle sponde del Montone e del Rabbi un reading escursionistico con lo scrittore Stefano Fenoglio

“Noi dipendiamo dai fiumi adesso come 8000 anni fa, solo che non ce ne rendiamo più conto”. Questo è l’affondo che, autore del libro "Uomini e fiumi, storia di un’amicizia finita male" propone al pubblico per ilin programma per sabato 5 aprile a Forlì.