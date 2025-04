Ilfattoquotidiano.it - Suicidio assistito, il silenzio e i ritardi delle Regioni: solo 11 hanno risposto all’Associazione Coscioni

Silenzi,, accesso negato ai dati. Dieciignorato o negatole informazioni sulle richieste di cittadini chechiesto aiuto e assistenza allo Stato per morire, in quanto malati con i quattro requisiti riconosciuti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale (Dj-Fabo). Sono quindi ufficialmente 51 le richieste diin Italia arrivate alledal 2020. Un dato parziale visto che sonoundici lechealla richieste della. Sono domande presentate da quando con la storica decisione della Consulta la morte volontaria assistita è possibile in Italia a determinate condizioni. Queste richieste pervenute fino a oggi“esiti variabili – fa sapere l’associazione – tra approvazioni, dinieghi e procedure in corso”.