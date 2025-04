News.robadadonne.it - Suicida in carcere Francesca Brandoli: uccise il marito e sposò un uxoricida

Il 30 novembre del 2006ilChristian Cavaletti, e venne condannata all’ergastolo.La 52enne si è uccisa nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo neldi Bollate, dove era stata messa dopo la condanna; la notizia della sua morte è stata così commentata dal garante di Milano per i diritti dei detenuti Francesco Maisto, che ha spiegato di averla incontrata quindici giorni prima e di non aver notato nulla che potesse lasciar presagire un gesto del genere.“Diciamo che era contrariata, non era serena, ma non in una situazione tale da far pensare a un gesto estremo – ha detto alla stampa – Avevo suggerito alla direzione un colloquio con la psicologa. Non potevo immaginare un suicidio”. Alla base del suo disappunto, ha poi aggiunto, una sanzione disciplinare “che due mesi fa aveva determinato la sospensione del lavoro all’esterno”.