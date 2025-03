Justcalcio.com - Suggerimenti FPL per GW30: perché dovresti considerare la coppia di foreste di Nottingham chiave

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.La fantastica campagna diForest è proseguita nel fine settimana mentre hanno battuto Brighton sui rigori per raggiungere le semifinali della Coppa d’Inghilterra, e alcuni dei loro uomini di star potrebbero essere preziose attività di Premier League fantasy nel prossimo mese o giù di lì.Martedì sera, Nuno Espirito Santo è a casa del Manchester United, l’inizio di una serie di impianti della Premier League dall’aspetto abbastanza favorito per Forest. Quindi viaggiano verso i rivali di qualificazione della Champions League Aston Villa, prima di ospitare Everton, viaggiando nel Tottenham e Crystal Palace, quindi intrattenendo i rivali locali Leicester.