Studio Ghibli: cos'è e come fare foto in stile Ghibli con ChatGPT

Loè uno dei più celebri studi di animazione giapponese al mondo, fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Con capolavoriIl mio vicino Totoro, La città incantata e Principessa Mononoke,ha conquistato milioni di fan grazie al suounico, fatto di paesaggi onirici, emozioni autentiche e una cura maniacale per i dettagli.Negli ultimi anni, sempre più persone desiderano ricrearee immagini nello, magari per i propri social o progetti creativi. Oggi, grazie ae alle sue funzionalità di generazione immagini tramite intelligenza artificiale, è possibile farlo in modo semplice e sorprendente.creare immagini inconPer generare immagini ispirate allocon, ti basta descrivere con precisione ciò che vuoi vedere.