Strigliata all’intervallo di Napoli-Milan | Nessuno qui è Messi

È accaduto durante l’intervallo di, nel tunnel degli spogliatoi: laal compagno di squadraQuante volte nei campi di provincia o nelle partite con gli amici abbiamo sentito gridare “Non sei né, né Cristiano Ronaldo”. Ebbene, è successo anche in Serie A, precisamente allo stadio Maradona. Non uno stadio qualsiasi.Dopo il primo tempo da incubo del, i giocatori rossoneri sono rientrati tardi dagli spogliatoi per sistemare tutto quello che non andava. Un primo tempo completamente regalato agli azzurri che ha permesso alla squadra di Conte di aggiudicarsi i tre punti. Fondamentale, poi, la parata su rigore di Alex Meret sul tiro di Gimenez.Ad ogni modo, poco prima di rientrare in campo, le telecamere hanno pizzicato Walker sgridare Joao Felix, impalpabile per tutti i suoi 55 minuti.