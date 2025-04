Dilei.it - Strelitzia Nicolai, dove posizionarla, quanto innaffiarla e come curarla

È conosciuta con il nome di, oGigante: stiamo parlando di una pianta originaria del Sudafrica orientale, del Mozambico meridionale e dello Zimbabwe. È inoltre la Regina delle piante da appartamento, piuttosto facile da curare e soprattutto bella da vedere. Se state valutando questa pianta per i vostri interni, ecco tutto quello che c’è da sapere.Cos’è la: le caratteristicheUno degli aspetti più importanti lo abbiamo già anticipato: non richiede delle cure particolarmente complesse, anzi, laè a prova di pollici neri ed è particolarmente amata per i suoi fiori. Appartiene alla famiglia delleceae. Questa varietà, nello specifico, presenta dei fiori più grandi e l’infiorescenza è di colore bianco.Non è solo coltivata in casa ma anche nei giardini e nei parchi, inpuò raggiungere delle altezze piuttosto considerevoli, persino fino a 10 metri, se ben curata.