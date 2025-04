Dayitalianews.com - Straziante epilogo per Roy, il pinscher aggredito da un molosso: muore dopo giorni di agonia nel disinteresse del padrone del cane assalitore. Lo straziante episodio a Latina

Leggi su Dayitalianews.com

L’aggressione: attimi di terrore in via Dante AlighieriUn martedì pomeriggio drammatico ha segnato per sempre la vita di una famiglia residente in via Dante Alighieri, a, quando il loro amato cagnolino, undi nome Roy, è stato attaccato brutalmente da un, probabilmente un pitbull, tenuto al guinzaglio ma privo di museruola. L’assalto, del tutto imprevedibile e feroce, si è consumato nel giro di pochi secondi, proprio davanti alla porta di casa.La corsa contro il tempo per salvarloI padroni di Roy, scioccati ma determinati, hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita, trasportandolo d’urgenza in una clinica veterinaria di Roma. Nonostantedi cure, speranze e attesa, il quadro clinico è rimasto critico: le ferite riportate erano troppo estese e profonde.