Lanazione.it - Strangola il padre in casa. Lente degli investigatori sui soldi della coppia

Foligno, 1 aprile 2025 – Ruota intorno aila morte di Claudio Bertini, 75 anni, per la quale è stata fermata la figlia Scilla, 43enne, accusata di omicidio volontario aggravato. Per l’accusa è stata lei are a mani nude il genitore con cui abitava in via Emilia, nel quartiere di Prato Smeraldo. “La vedrò prima dell’udienza, subito dopo aver visionato il fascicolo che mi dicono sia molto corposo”, spiega l’avvocato difensore Marusca Margutti. Oggi alle 13 nel carcere di Capanne, dove è detenuta la 43enne, è in programma l’udienza di convalida dell’arresto, in cui l’indagata fornirà la sua versione dei fatti. A far scattare il fermodonna, domenica scorsa, sarebbe stato il pericolo di fuga. La 43enne infatti aveva una consistente disponibilità di denaro, probabilmente prelevato dal conto corrente del genitore a cui aveva libero accesso.