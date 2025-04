Napolipiu.com - Stramaccioni: «A Bologna sarà una finale. Il Napoli è vivo, Conte fondamentale»

– «A Bologna sarà quasi come una finale». Così Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e oggi opinionista per DAZN, ha parlato ai microfoni de Il Mattino, intervistato da Pino Taormina, analizzando la corsa scudetto e il momento del Napoli di Antonio Conte. Domenica, Stramaccioni sarà ospite insieme a Ciro Ferrara del programma DAZN Serie A Show, condotto da Giorgia Rossi. Ma intanto si concentra sul prossimo, delicatissimo appuntamento degli azzurri: il match del Dall'Ara contro il Bologna. «Il Napoli ha vinto una partita chiave contro il Milan, giocando 25 minuti ad altissimo livello e un primo tempo molto positivo – ha spiegato –. Nella ripresa ha sofferto, è vero, ma anche a causa dei tanti assenti.