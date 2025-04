Anteprima24.it - Stop idrico in città, Gesesa fa il punto e annuncia: “Ci saranno altre interruzioni ancora da pianificare”

Tempo di lettura: 3 minuti“Ciidriche”. Laha voluto avvisare i cittadini che avranno a che fare con i rubinetti a secco non solo da giovedì a venerdì prossimi, ma anche ingiornate,da. Nel corso della Conferenza Stampa convocata per illustrare il blocco forzato del serviziodalle ore 16:00 del 3 aprile fino alle 22:00 del 4 aprile, prossimo, laha voluto sottolineare che si troverà di fronte a cause diverse rispetto a quelle collegate a tale blocco: sarà necessario superare l’interferenza del nuovo tracciato ferroviario per l’Alta Capacità Napoli – Bari con le condotte idriche esistenti. Si tratta di due punti diversi sui quali si intervenne già in via provvisoria lo scorso anno: ora dovranno essere realizzati i collegamenti idrici definitivi a seguito dell’avanzamento dei lavori di posa in opera dei binari dell’Alta Capacità.