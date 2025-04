Laverita.info - Stop al contratto di Starlink in Italia per non disturbare i satelliti europei

Airbus, Thales Alenia Space e Leonardo hanno chiesto all’Antitrust il via libera alla fusione delle attività in orbita. In frigo l’intesa con Musk, anche se serviranno 10 anni per arrivare ai suoi risultati. Il ruolo del Colle.