Sto morendo mi hanno investita Virginia Giuffe l’accusatrice del principe Andrea in ospedale

Giuffre, la donna più conosciuta per essere sia vittima che accusatrice dell’ex finanziere Jeffrey Epstein e del, ha rivelato di avere solo pochi giorni di vita dopo essere statada uno scuolabus. La 41enne, madre di tre figli, ha condiviso una foto di sé stessa distesa in un letto d’, con il corpo ricoperto di lividi. Come riportato dal New York Post, Giuffre ha dichiarato: «Sono entrata in insufficienza renale. I medici midato solo quattro giorni di vita, trasferendomi in unspecializzato in urologia».Leggi anche: Meteo, cambia tutto: in arrivo la neve sull’Italia, le previsioni per i prossimi giorni«Non voglio tediarvi con i dettagli, ma se un autista di scuolabus ti investe a 100 km/h mentre stai rallentando per una curva, la tua auto, indipendentemente dal materiale di cui è fatta, si riduce a una scatola di latta», ha scritto Giuffre in un post su Instagram.