Lortica.it - Stia celebra la tradizione del ferro con “Iron Notes”: un incontro internazionale tra arte e artigianato

Leggi su Lortica.it

Dal 3 al 5 aprile 2025, la cittadina toscana ospita artisti e artigiani da tutta Europa per promuovere la lavorazione dele lanciare la prossima Biennale Europea d’FabbrileDal 3 al 5 aprile 2025,(Arezzo) diventerà il punto di riferimento per artisti, artigiani e studiosi della lavorazione delcon “”, un eventochequesta anticae il suo ruolo nella società contemporanea. L’iniziativa rientra nel progetto europeo “At the borders of”, che coinvolge istituzioni e città in tutta Europa impegnate nella valorizzazione dellafabbrile. Tra i promotori, la Biennale Europea d’Fabbrile di, da anni pdi una retededicata a questo settore.Per tre giorni, la cittadina immersa nella valle del Casentino ospiterà una delegazione di artisti, artigiani, designer, studenti e docenti provenienti da Estonia, Finlandia, Norvegia e Svezia.