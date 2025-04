Dilei.it - Stefano De Martino, oltre la bellezza c’è di più: ecco cosa fa dietro le quinte

lac’è di più perDe. Certo, questa carta è stata sicuramente un plus per lo scugnizzo di Torre Annunziata, così come la cronaca rosa di cui è diventato protagonista complice l’amore per Belen Rodriguez. Mail bell’aspetto del conduttore di Affari tuoi c’è molto di più e l’amico Francesco Paoloantoni ha voluto condividere alcuni retroscena sulla carriera televisiva dell’ex ballerino.Com’èDeleCome tanti altri volti della tvDesi è trovato sicuramente al posto giusto nel momento giusto. Ma, a differenza di molti, ha capito subito di dover investire nello studio e nella preparazione. Perché lanon basta e per questo lui ha sempre puntato su simpatia, empatia, vivacità, dedizione.Dopo aver capito di voler fare il conduttore Deha fatto il possibile per ritagliarsi un suo spazio in televisione.