Udine20.it - Stefano De Martino a Palmanova. 24 luglio 2025

Si arricchisce di un nuovo appuntamento la rassegna “Estate di Stelle” a. Dopo i già annunciato concerti di Antonello Venditti (22 luglio) e Simone Cristicchi (30 luglio), di oggi l’annuncio dell’arrivo in Piazza Grande di un altro grande protagonista:De. Il ballerino e conduttore televisivo amatissimo dal pubblico italiano sarà protagonista nella città stellata, il prossimo 24 luglio alle 21.30, con il suo spettacolo dal titolo “Meglio stasera”, nel quale mostrerà al pubblico tutte le sfumature del suo variegato talento. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit Srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città die PromoTurismoFVG, e incluso nella rassegna Estate di Stelle, sono in vendita sul circuito Ticketone.