Stefano Argentino infastidiva Sara da due anni”. Messina, il pm ricostruisce il femminicidio della studentessa

, 1° aprile 2025 – Da duecon attenzioni insistenti e non ricambiateCampanella. E’ quanto fa emergere il procuratore diD’Amato per chiarire i contorni di un nuovo, ennesimo,, compiutosi stavolta acontro una ragazza di appena 22, uccisa in strada con una coltellata alla gola. Il suo presunto assassino è uno studente che frequentava lo stesso corso universitario di Tecnico di laboratorio biomedico a. E’ accusato di omicidio pluriaggravato. "Gli studenti colleghi di corsovittima - ha spiegato il procuratore - hanno fornito un contributo essenziale per la ricostruzione dei fatti e l'identificazione del fermato". "Importanti - ha aggiunto - anche le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati".