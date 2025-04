Quotidiano.net - Stefano Argentino: il carattere schivo, la famiglia perbene. Chi è il presunto killer di Sara Campanella

Siracusa, 1 aprile 2025 – Una, gente onesta, lavoratrice. C’è sgomento a Noto per il fermo di, 27enne notino accusato dell’omicidio di, la studentessa di Misilmeri (Palermo), uccisa ieri in strada a Messina. In città tutti parlano del dramma che ha travolto la. Il padre è operaio edile, la madre casalinga, fa lavoretti qua e là: la coppia gestirebbe anche una casa vacanze. Sono conosciuti a Noto. Tifosi del Noto Calcio, quando era in serie D, una decina di anni fa, seguivano la squadra anche in trasferta. “Unasana, siamo ancora increduli per quello che è accaduto – dice un amico – Conosco anche il fratello e la sorella della madre, tutte persone". Anche l’ex sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, conosceva gli: “Gente con la cultura del lavoro e sempre rispettosi”.