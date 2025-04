Lettera43.it - Stefano Argentino, chi è il ragazzo fermato per l’omicidio di Sara Campanella

Leggi su Lettera43.it

Si chiamaildi 27 anni che, nel pomeriggio di lunedì 31 marzo 2025, avrebbe ucciso a Messina, in mezzo alla strada, la collega. Il giovane è statonella notte dopo una breve fuga. Anche lui, come la vittima, frequentava la facoltà di Tecniche di laboratorio biomedico all’Università di Messina, dove si erano conosciuti. Secondo i carabinieri che indagano sul caso,avrebbe agito per motivi sentimentali in quanto invaghito della ragazza senza essere corrisposto. «C’erano state delle attenzioni di questo giovane anche in maniera insistente e reiterata nel tempo, per circa due anni. Tuttavia non si erano mai trasformate in qualcosa di minaccioso», hanno detto gli investigatori durante una conferenza stampa. Non risulta che la vittima avesse mai sporto denuncia nei suoi confronti, anche se aveva condiviso con le compagne di corso il fastidio per queste attenzioni.