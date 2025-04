Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE: TUTTI AL MARE CON DE MARTINO E I SUOI COMPAGNI DI RISATE

Leggi su Bubinoblog

Il nono appuntamento con “”, martedì 1° aprile alle 21.20 su Rai2, è una nuova puntata coinvolgente e ricca di divertimento e ospiti vip.Il comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine e condotto da Stefano desi sta imponendo di settimana in settimana tra i programmi più graditi dal pubblico.Nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia che questa settimana vestirà i panni di Francesca Fagnani. “” sarà il tema di questa penultima puntata all’Auditorium Rai di Napoli.Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna, Andrea Pucci. Tra i giochi, Step Challenge, Travel Step, Do re mi fa male, Patapouf sono gli ospiti della settimana del comedy show più seguito della televisione italiana.