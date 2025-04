361magazine.com - “Stasera c’è Cattelan… su Rai2”: gli ospiti dell’1 aprile

Leggi su 361magazine.com

In onda questa sera in seconda serataIl late night show di, condotto da Alessandro Cattelan, torna martedì 1con la settima puntata della stagione, in onda in seconda serata.Anche questa settimana, il programma ospiterà nomi di spicco del panorama musicale e sportivo: Tananai, The Kolors e Mattia Furlani, campione del mondo nel salto in lungo, saranno protagonisti della serata. Come da tradizione, non mancherà l’atteso Ospite Misterioso, la cui identità verrà rivelata in modo inaspettato attraverso un pacco sorpresa, ignoto sia al pubblico che allo stesso Cattelan.La nuova stagione dic’è Cattelan prosegue con tante novità, mantenendo però intatto lo stile ironico e brillante che lo contraddistingue. Ad accompagnare Alessandro in studio ci saranno, come sempre, la musica degli Street Clerks, le coinvolgenti rubriche con il pubblico e le interviste ai grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e dello sport.