Anteprima24.it - “Stare bene nel reale… Stare bene nel virtuale”, Convitto in campo

Tempo di lettura: 2 minutiIlNazionale di Avellino, in qualità di HUB territoriale, sarà protagonista della Seconda edizione del Progetto “nel reale.nel”, un’importante iniziativa che si terrà nei giorni 2-3-4 aprile, con il supporto dell’Équipe Formativa Territoriale Campania.L’evento, accolto favorevolmente dal Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, e coordinato dalla Prof.ssa Maria Antonia Vesce, sarà organizzato in modalità Hackathon, e vedrà il coinvolgimento di studenti provenienti dalle Scuole di ogni ordine e grado, dell’Ambito Territoriale di Avellino, che hanno aderito per affrontare, insieme con gli alunni del, la tematica delssere digitale e reale.?Si svolgerà in collaborazione con l’EFT Campania: in collegamento la dott.