Stai con me oggi? | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

con me?: dalallesulUscito nel 2021,con me? è il terzoda regista di Billy Crystal, meglio noto come comico, attore e presentatore. Oltre ad aver diretto il, infatti, Crystal ne è anche lo sceneggiatore insieme ad Alan Zweibel (che lo ha concepito a partire dal suo racconto intitolato The Prize), ma anche interprete in compagnia di Tiffany Haddish, Penn Badgley, Laura Benanti e Louisa Krause. Ilconiuga umorismo e dolore, proponendo un racconto sugli sbagli commessi, il valore dei ricordi e il potere curativo dei rapporti umani.Star di undi culto come Harry, ti presento Sally. , Billy Crystal si mette dunque qui in gioco in un ruolo complesso e sfaccettato, che lo riporta in auge dopo diversi anni lontano dalle attenzioni dello spettacolo.