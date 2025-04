Agi.it - Stadio della Roma: un bosco ritarda le indagini archeologiche a Pietralata

AGI - "Dopo 898 giorni dalla presentazione del progetto preliminare e 349 giorni dalla richiesta di verifica da noi presentata, il 19 marzo il Comune dicomunica l'avvio di una verifica per la presenza di una 'presunta area boscata' di 2 ettari, rilevata anche da ASma sempre negata dal Comune. Denunce, diffide ed esposti hanno finalmente abbattuto il muro di gomma alzato dall'amministrazione diCapitale per proteggere la narrazione che voleva mostrare l'area dicome un'area degradata e da riqualificare". Inizia cosi' il post pubblicato stamattina dal coordinamento dei cittadini "Si' al Parco, Si' all'Ospedale, No allo" che sta monitorando l'iter e la realizzazione del nuovo impianto del club giallorosso nella zona dell'ex Sdo di, che dovrebbe essere ultimato nel 2027.