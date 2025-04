Sololaroma.it - Stadio della Roma, avviata la relazione faunistica e vegetazionale a Pietralata

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione dello. Nella zona disono iniziate le attività per la, un’analisi tecnica propedeutica agli scavi nell’area destinata al futuro impianto giallorosso. A riportarlo è il giornalista Alessio Di Francesco su X, secondo cui attualmente è in corso una ricognizione approfonditafauna presente nella zona interessata dal progetto.Un passaggio chiave per l’iter burocraticoL’analisirientra nelle procedure burocratiche previste prima dell’inizio degli scavi. Lo studio dell’ecosistema locale è essenziale per valutare eventuali criticità ambientali e stabilire le modalità di intervento necessarie per tutelare la biodiversità dell’area. Laservirà a definire il quadro naturalisticozona e, se necessario, a individuare eventuali misure di compensazione per ridurre l’impatto del cantiere.