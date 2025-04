Ilgiorno.it - Stadio del Como, battaglia a colpi di firme. I tifosi: “Sì al nuovo Sinigaglia”

– La lettera appello firmata dai 111 archistar, designer, critici d’arte e intellettuali per chiedere di rispettare le architetture razionaliste del lungolago e costruire unaltrove ha riacceso il dibattito sulanche in città. Se il sindaco Alessandro Rapinese ha preferito tirare dritto, liquidando l’invito a un confronto pubblico sul tema, il collega di Olgiate Comasco, Simone Moretti, in veste di tifoso del, ha deciso di organizzare una raccoltache ieri, nell’arco di poche ore, ha superato sui social oltre un migliaio di adesioni. L’obiettivo è arrivate entro domenica 13 aprile, quando sul lago arriverà il Torino, a 10.759 “sì“ ovvero il numero che fotografa l’attuale capienza delospiti compresi. “Dopo 37 anni di onorato servizio come semplice tifoso – spiega il sindaco di Olgiate che a livello politico fa riferimento al Pd – lancio questa petizione da un cuore pieno di amore per il1907 e per loGiuseppe