Stadio a Pietralata de Angelis | Entro il 20 giugno la Roma conta di completare il progetto

Continua a tenere banco l’iter del nuovodella, sulla cui questione è intervenuto, a Radionista, Andrea de. Queste le sue parole: “Ieri, nel pomeriggio, si è diffusa una voce che sostanzialmente prevedeva che il Comune per la prima volta avrebbe reso una parte dicome area boschiva. I comitati su questo punto hanno spinto tanto, di non costruire in quell’area per la presenza del bosco. Il Comune ha sempre negato l’ipotesi, ma ieri per la prima volta ha fatto sapere allache un’area sarebbe preservata durante gli scavi archeologici, un’unica area su cui coordinarsi rispetto a tutte le altre. Il Comune e lahanno poi diffuso questa nota in cui si dice che si sta definendo il calendario e che questo non produrrà alcun ritardo”. E ancora: “Si è scelto di fare così per tranquillizzare, anche se in parte non è vero che non ci saranno ritardi.