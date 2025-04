Ilrestodelcarlino.it - Spruzza spray al peperoncino sul bus, poi scoppia una rissa in strada e gli fracassa la testa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Casina (Reggio Emilia), 1 aprile 2025 – Pomeriggio di follia a Casina: due uomini di origini nordafricane se le sono date di santa ragione in pieno centro a Casina, sull'appennino reggiano, nei pressi del bar Diana (che non c'entra nulla con quanto accaduto). Uno dei due è finito con lata e sanguinante: subito soccorso dal 118, è stato ricoverato a Castelnovo Monti. L'altro, in fuga, è stato rintracciato da Polizia Locale e Carabinieri (intervenuti assieme al 118) e poi arrestato grazie alle testimonianze di chi aveva assistito alle botte. L'uomo a terra, presumibilmente per difendersi (ma le indagini sono ancora in corso), avrebbe presto un decespugliatore da un negozio lì vicino. L'altro, l'uomo poi fuggito, avrebbe risposto prendendolo a sediate. Far West in piena regola.