Casertanews.it - Sprofonda il cortile di un palazzo, danni anche alla strada pubblica

Leggi su Casertanews.it

Il Comune di Lusciano ha emesso un'ordinanza che impone interventi urgenti per garantire la sicurezza degli immobili siti in via Silvio Pellico, a seguito di gravi problemi strutturali riscontrati. A quanto verificato risulta il dissesto dele dei sottoservizi, causato da un.