Sport in tv oggi martedì 1 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

1°, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui Mondiali di curling con l’Italia protagonista nelle sfide contro la Scozia e il Canada. Vedremo se gli azzurri riusciranno a uscirne vincitori, per mettere fieno in cascina nella prosecuzione dell’avventura iridata. Tanto tennis e stagione sulla terra rossa che prende il via. Luca Nardi, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini i giocatori impegnati.In serata poi la sfida della Champions League di volley femminile tra Alba Blaj e Novara, con le piemontesi che vogliono porre il loro sigillo in Romania e lasciare il segno.