Sport in tv martedì 1 aprile | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,2025. Nuova giornata ricca di tennis: proseguono i tornei di Bucarest, Houston e Marrakech per quanto riguarda l’Atp, mentre nel Wta si gioca a Bogotà e Charleston. Nel pomeriggio spazio anche al volley, con il ritorno della finale di Cev Cup tra Alba Blah e Novara: la formazione piemontese riparte dalla vittoria per 3-1 nell’andata e ha quindi una grande chance di aggiudicarsi il trofeo. Infine, in serata spazio all’andata delle semifinali di Coppa Italia con la partita tra Empoli e Bologna.in tvdigliFACE.IT.