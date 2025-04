Puntomagazine.it - Sport. De Laurentiis punta su Qualiano per il nuovo centro sportivo del Napoli. Il sindaco De Leonardis: “sarebbe un grande onore”

Il presidente delesaminacome sede per un ambizioso progetto che potrebbe trasformare il territorio con investimenti e opportunità per il futuroIl presidente del, Aurelio De, ha recentemente manifestato interesse per la realizzazione di univo a, un comune a nord di. Il progetto prevede un investimento minimo di 45 milioni di euro per la costruzione di una struttura che si estenderà su 25 ettari e comprenderà dieci campi da gioco, palestre, piscine, unbenessere e una mini arena da 1.500 posti destinata alle partite della Primavera e della squadra femminile.Deha individuato un terreno privato, privo di vincoli particolari, situato vicino all’uscita della Domiziana di Varcaturo e ben collegato con le arterie provinciali e la stazione ferroviaria Giugliano-