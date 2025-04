Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day, la spiegazione del cast e dei personaggi

Leggi su Nerdpool.it

Il vostro amichevole-Man di quartiere è pronto per un nuovo inizio. Così lo ha definito Tom Holland parlando di-Man:New Day, il quarto film del franchise, annunciato ufficialmente durante il CinemaCon di Las Vegas. Il titolo segna una rottura con la trilogia precedente, eliminando la parola “Home” e introducendo una nuova regia, affidata a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), al posto di Jon Watts.In un messaggio registrato dal set di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, Holland ha dichiarato:“So che vi abbiamo lasciato con un enorme cliffhanger alla fine di No Way Home, quindi-Man:New Day è un nuovo inizio. È esattamente questo, ed è tutto ciò che posso dire.”Il riferimento è al potente incantesimo lanciato da Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) che ha cancellato ogni ricordo di Peter Parker per proteggere il multiverso.