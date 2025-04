Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day, cosa significa il titolo per il MCU?

Dopo anni di attesa, ildel quarto film di-Man con Tom Holland è stato finalmente rivelato:-Man:New Day. Il film arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, ma è già iniziato il dibattito su come questa nuova avventura cambierà il futuro del Marvel Cinematic Universe.L’annuncio è stato fatto dal regista del sequel, Destin Daniel Cretton, durante il CinemaCon 2025. Le riprese inizieranno quest’estate, mentre Holland è attualmente impegnato nelle riprese di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan.Un nuovo inizio per Peter ParkerL’ultima volta che abbiamo visto Peter Parker, il giovane eroe ha chiesto a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) di far dimenticare al mondo intero la sua esistenza. L’incantesimo ha funzionato, come mostrato nelle scene finali di-Man: No Way Home, dove neanche MJ (Zendaya) lo riconosce più.