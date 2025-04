Nerdpool.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la nuova data d’uscita e tanti aggiornamenti!

Dopo una lunga attesa, Sony Pictures Animation ha finalmente annunciato ladi uscita per-Man:the, il terzo e ultimo capitolo della trilogia animata dedicata a Miles Morales. Il film arriverà nelle sale il 4 giugno 2027, come rivelato durante la presentazione di Sony al CinemaCon di Las Vegas. Un ritardo significativoInizialmente previsto per marzo 2024, il film ha subito diversi rinvii a causa di scioperi nel settore e divergenze creative. Secondo fonti interne, Sony ha deciso di prendersi il tempo necessario per garantire un prodotto all’altezza delle aspettative, evitando sovrapposizioni con altri progetti come-Man 4 con Tom Holland, previsto per il 2026. Qualche anticipazione sulla tramaSebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, il film continuerà la storia lasciata in sospeso in-Man: Across the, con Miles Morales che affronta il suo alter ego di un universo alternativo, Miles G.