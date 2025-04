Movieplayer.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una data di uscita, ecco le nuove foto

tutte le ultime novità sul prossimo lungometraggio del franchise animato con protagonista l'Uomo Ragno di Miles Morales. È stata annunciata ufficialmente lad'di-Man:the, terzo capitolo della trilogia animata targata Sony, con la prima immagine distribuita online. "Sappiamo quanto questa saga significhi per così tante persone. Non potevamo semplicemente riproporla in fretta e furia. Abbiamo deciso che dovevamo prenderci il tempo necessario per farla come si deve" hanno dichiarato Phil Lord e i co-registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson al CinemaCon. Quando uscirà al cinema-Man:theIl film animato uscirà nelle sale il 4 giugno 2027 e bisognerà attendere ancora qualche anno per tornare al cinema. Phil Lord .