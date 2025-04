Screenworld.it - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha finalmente una data d’uscita! (e no, non esce nel 2029)

In un epoca fatta di rimandi, tempi diluiti e continui slittamenti, una forte luce illumina questo buio che ci avvolge. A farci esplodere di gioia è Sony, la quale ha annunciato ladi uscita ufficiale di-Man:the. Dal lontano, i tempi si accorciano di ben 2 anni, infatti il terzo capitolo della saga di Miles Morales arriverà nei cinema il 4 giugno 2027. L’annuncio è stato fatto in31 marzo 2025 durante il CinemaCon di Las Vegas, uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo. Organizzato annualmente dalla National Association of Theatre Owners, raccoglie i più grandi proprietari di catene di sale cinematografiche e cinema indipendenti d’America e non solo.Immagine ufficiale di-Man:the, fonte: Sony Pictures ReleasingIl filmaker e produttore del film Phil Lord, durante il convengno, ha espresso la sua opinione riguardo al progetto.