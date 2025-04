Nerdpool.it - Spider-Man 4 svelato il titolo ufficiale!

Sony Pictures ha finalmente rivelato ildel quarto film di-Man con Tom Holland, che seguirà gli eventi di No Way Home. Il film si intitolerà-Man: Brand New Day e uscirà nelle sale il 31 luglio 2026. L’annuncio è avvenuto durante il CinemaCon 2025, lo stesso evento in cui Sony, anni fa, svelò ildi Homecoming.Un nuovo inizio per Peter ParkerNo Way Home si è concluso con un drastico cambiamento nella vita di Peter Parker: dopo il potente incantesimo di Doctor Strange, il mondo intero ha dimenticato la sua identità. MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) non sanno più chi sia, lasciandolo completamente solo. Ora, il giovane eroe si trova a dover affrontare una nuova fase della sua vita, completamente dedicata al suo ruolo di amichevole-Man di quartiere.Amy Pascal, storica produttrice dei film di-Man, ha spiegato che il nuovo capitolo esplorerà proprio questa scelta:“Peter ha deciso di rinunciare alla sua vita personale per concentrarsi solo sull’essere-Man.