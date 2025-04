Game-experience.it - Spider-Man 4, Sony svela il titolo ufficiale ed annuncia la data di uscita del film con Tom Holland

Pictures e Marvel Studios hannoto ile lad’di-Man 4 con Tom. Ilsi intitolerà-Man: Brand New Day e arriverà nei cinema il 31 luglio 2026, posizionandosi tra Avengers: Doomsday (1° maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027). Ilsegna un nuovo inizio per il personaggio, rompendo la tradizione dei titoli precedenti che ruotavano attorno al concetto di “casa”.Ilsarà diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), con riprese previste per l’estate. Ilfa riferimento a una saga a fumetti di-Man, dove Peter Parker si trova a ricominciare da zero dopo aver sacrificato il suo matrimonio con Mary Jane per salvare zia May. Questo si collega agli eventi di No Way Home, dove Doctor Strange ha lanciato un incantesimo che ha cancellato l’identità di Peter dalla memoria di tutti.