Spider-Man 4 si intitolerà ufficialmente Spider-Man | Brand New Day

-Man 4 si-Man:New DayLa prossima uscita cinematografica di Peter Parker si intitola-Man:New Day. Il fourquel inizierà le riprese quest’estate, secondo il regista Destin Daniel Cretton, che ha annunciato la cronologia di produzione al CinemaCon.Sebbene Tom Holland non fosse presente alla convention annuale per i proprietari di cinema, che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas, il lanciatore di ragnatele ha inviato un video per stuzzicare l’imminente avventura dei supereroi.“Mi dispiace tanto di non poter essere con voi. Sono dall’altra parte del mondo a girare un film”, ha detto Holland, che sarà visto prossimamente in The Odyssey di Christopher Nolan con Matt Damon, Zendaya e Anne Hathaway. “So che vi abbiamo lasciato con un enorme gancio alla fine di “No Way Home”, quindi “Man:New Day” è un nuovo inizio.