Spider-Man 4, il nuovo film con Tom Holland sarà Brand New Day

Il quarto capitolo della saga di-Man ha finalmente un titolo. Si chiameràNew Day e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 31 luglio 2026. Ad annunciarlo è stata la stessa Sony, casa di produzione del franchise, durante il suo panel al CinemaCon di Las Vegas, la convention dedicata all’industria dell’intrattenimento per il grande schermo. Le riprese inizieranno in estate 2025 con la regia di Destin Daniel Cretton, che per il Marvel Cinematic Universe ha già diretto e sceneggiato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. La trama è ancora avvolta nel mistero, anche se dovrebbe partire dal finale del precedente capitolo, No Way Home, con Peter Parker che ha cancellato la sua identità al mondo per rimediare a un suo errore.-Man:New Day, le parole di Tom: «uninizio»Tomnon era presente al panel, in quanto impegnato in Italia per girare L’Odissea diretto da Christopher Nolan.