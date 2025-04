Movieplayer.it - Spider-Man 4 ha finalmente un titolo ufficiale, per Peter Parker di Tom Holland sarà "un nuovo inizio"

Svelatiriprese del quarto capitolo della saga dello-Man di Tom, che si prepara a dare unalle avventure del suo. Il CinemaCon di Las Vegas è stata l'occasione perfetta per svelare ildi-Man 4,capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno di Tomche si prepara a un "" dopo la conclusione della fortunata trilogia Marvel. Il film in arrivo, diretto da Destin Daniel Cretton, succeduto a Jon Watts, si intitolerà-Man: Brand New Day e verrà girato in estate. Ad annunciare la novità è stato lo stesso regista. Assente dalla convention di las Vegas perché impegnato nelle riprese siciliane di The Odyssey, Tomha inviato un video per anticipare la prossima avventura di-Man. .