Internews24.com - Spettatori Milan Inter, San Siro vicino al sold out per il derby di Coppa Italia: ci saranno le coreografie?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, Sanalout per ildi: cile? Le ultime sui tifosi previstiLa Gazzetta dello Sport si sofferma sull’affluenza prevista a Sandomani: gliattesi per, andata delle semifinali di, si aggirano sui 65mila. Numeri elevati ma non paragonabili aidi campionato. Quanto alle, invece, con ogni probabilità non ciné da una parte né dall’altra, dopo l’inchiesta ‘doppia Curva’ che ha coinvolto sia la Curva Nord che la Curva Sud.– «Non sarà unda tutto esaurito, ma domani sera la cornice di pubblico a Sansarà importante. Ieri i tagliandi venduti hanno superato quota 62.000 e la stima è quella di toccare i 65.